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«У машины есть потенциал». Леклер — о третьем месте в спринт-квалификации ГП Сингапура

«У машины есть потенциал». Леклер — о третьем месте в спринт-квалификации ГП Сингапура
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третье место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура и заявил, что у машины есть потенциал для борьбы за поул в основной квалификации.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Ничего особенного не произошло. Думаю, я прибавил столько, сколько и должен был. У соперников был немного другой план: кажется, они сделали два круга на охлаждение, а мы — только один. Честно говоря, не думаю, что это может служить оправданием. На протяжении последних трёх-четырёх гонок мы немного потеряли в гоночном темпе. Нам пока просто не хватает скорости, чтобы бороться с соперниками.

При этом я чувствую, что у машины есть потенциал. Возможно, завтра удастся кое-что подкорректировать, и тогда мы сможем побороться за поул. Всё не так плохо, но нам немного не хватает. Для спринта это неплохая позиция, но на такой трассе очень хочется начинать с первого места, поскольку обгонять здесь будет крайне сложно. Посмотрим, что получится. В конце концов, это всего лишь спринт. Завтра в основной квалификации нам в любом случае предстоит выполнить свою работу», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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