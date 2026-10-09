«У машины есть потенциал». Леклер — о третьем месте в спринт-квалификации ГП Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третье место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура и заявил, что у машины есть потенциал для борьбы за поул в основной квалификации.

«Ничего особенного не произошло. Думаю, я прибавил столько, сколько и должен был. У соперников был немного другой план: кажется, они сделали два круга на охлаждение, а мы — только один. Честно говоря, не думаю, что это может служить оправданием. На протяжении последних трёх-четырёх гонок мы немного потеряли в гоночном темпе. Нам пока просто не хватает скорости, чтобы бороться с соперниками.

При этом я чувствую, что у машины есть потенциал. Возможно, завтра удастся кое-что подкорректировать, и тогда мы сможем побороться за поул. Всё не так плохо, но нам немного не хватает. Для спринта это неплохая позиция, но на такой трассе очень хочется начинать с первого места, поскольку обгонять здесь будет крайне сложно. Посмотрим, что получится. В конце концов, это всего лишь спринт. Завтра в основной квалификации нам в любом случае предстоит выполнить свою работу», — приводит слова Леклера Sky Sports.