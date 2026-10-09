«Ещё предстоит поломать голову». В «Мерседесе» высказались о проблемах с обновлениями

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился своими впечатлениями от спринт-квалификации Гран-при Сингапура. В ней пилоты команды Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли стали вторым и седьмым соответственно.

«После непростых выходных в Малайзии мы решили использовать на болидах разные спецификации в этот уикенд в Сингапуре. Это не самая подходящая трасса для подобных экспериментов, особенно в формате спринта, так как обычно требуется время, чтобы подобрать оптимальные настройки. Сегодня мы в этом убедились: да, мы рады видеть Джорджа на первом ряду, но нам ещё предстоит поломать голову над тем, почему обновления не дают ожидаемого прироста скорости.

Баланс обоих болидов оставлял желать лучшего, однако Кими испытывал ещё большие проблемы с уверенностью на торможении и входе в повороты, а именно это необходимо для быстрого квалификационного круга. Мы продолжим работу, чтобы понять причины этого. У нас достаточно данных, чтобы попытаться добиться прогресса, и мы надеемся, что сможем улучшить настройки машины Кими к завтрашней основной квалификации», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».