Гасли: всё посвящено главной цели — добиться максимума в воскресенье
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал 10-е место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура и заявил, что машина показала себя хорошо.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243
«Машина показала себя хорошо, в пятницу мы оказались конкурентоспособны. Приятно вновь выйти в финал квалификации. Скорость и ощущения на шинах «медиум» были хорошими, а на «софт» неожиданно ухудшилось сцепление с трассой. Нужно разобраться и понять, почему это произошло.
Всё посвящено главной цели – добиться максимума в воскресенье, а для этого завтра нужно хорошо выступить в квалификации. Нужно поработать, чтобы в субботу добиться от машины большего – и побороться за очки в спринте», — приводит слова Гасли Alpine Club в социальной сети Х.
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