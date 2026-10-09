Гасли: всё посвящено главной цели — добиться максимума в воскресенье

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал 10-е место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура и заявил, что машина показала себя хорошо.

«Машина показала себя хорошо, в пятницу мы оказались конкурентоспособны. Приятно вновь выйти в финал квалификации. Скорость и ощущения на шинах «медиум» были хорошими, а на «софт» неожиданно ухудшилось сцепление с трассой. Нужно разобраться и понять, почему это произошло.

Всё посвящено главной цели – добиться максимума в воскресенье, а для этого завтра нужно хорошо выступить в квалификации. Нужно поработать, чтобы в субботу добиться от машины большего – и побороться за очки в спринте», — приводит слова Гасли Alpine Club в социальной сети Х.