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Руководитель «Рейсинг Буллз» рассказал, когда станет известен состав команды на сезон-2027

Руководитель «Рейсинг Буллз» рассказал, когда станет известен состав команды на сезон-2027
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Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о выборе состава на сезон-2027. На места в команде претендуют действующие пилоты Формулы-1 Арвид Линдблад и Лиам Лоусон и гонщик Формулы-2 Никола Цолов.

«Решение будет принято в ближайшие недели. Мы не спешим. Все знают, что у нас два фантастических гонщика. Кроме того, сейчас у нас есть фантастический пилот в Формуле-2, и все они готовы к работе. Но троих в два болида, конечно, не посадишь, поэтому команде потребуется ещё немного времени, чтобы выбрать правильный состав на следующий год. [Критериев] очень и очень много.

Пожалуй, на первом месте чистая скорость, темп и всё, что к этому прилагается. Полагаю, наша ситуация уникальна. Наша команда нацелена на развитие молодых пилотов, и, естественно, мы всегда держим в уме их прогресс в будущем. Так что речь идёт не только о том, что происходит здесь и сейчас. Важно и то, на что они будут способны в будущем», – приводит слова Пермейна Motorsport.

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