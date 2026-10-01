Руководитель «Хааса» Комацу: между командой и Оконом нет никакой неприязни

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявил, что отношения команды с Эстебаном Оконом остаются хорошими, несмотря на объявление об уходе француза в конце сезона.

«Мы оба профессионалы. Что хорошо для команды, то хорошо и для Эстебана. Ему нужно показать всему миру, насколько он быстр – в рамках каждого своего появления на трассе. Показать, насколько он хороший командный игрок. Вы могли это заметить на одном из Гран-при – собственно, в Баку. Нам нужно было, чтобы Эстебан немного сбавил темп, чтобы Олли [Берман] смог использовать режим для обгонов.

Мы сообщили об этом Окону по радио. И он продемонстрировал, что всё ещё умеет работать в команде. Он настоящий профессионал, который выкладывается на полную. Именно этого мы и хотим, это нам и нужно. В этом плане у нас всё открыто. Между нами нет никакой неприязни, обе стороны делают всё, что в их силах», – приводит слова руководителя «Хааса» Crash.net.