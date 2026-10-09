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Ферстаппен отреагировал на предложение добираться на ГП на велосипеде, как Боттас

Ферстаппен отреагировал на предложение добираться на ГП на велосипеде, как Боттас
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», отреагировал на предложение последовать примеру 37-летнего финского пилота «Кадиллака» Валттери Боттаса, который на велосипеде добирался из Куала-Лумпур, Малайзия, на 17-й этап Гран-при Формулы-1 в Сингапуре. Боттас самостоятельно преодолел 420 км.

– Нет, ни в коем случае.

– Безумие, правда?
– Нет, если тебе это нравится… Послушайте, он в любом случае много катается. В Монако тоже. Так почему бы и нет? Мне это не доставляет удовольствия, но я люблю другие вещи. У каждого своя жизнь, верно? – сказал Макс в микст-зоне после завоевания поула в спринт-квалификации ГП Сингапура.

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37-летний Боттас добирается до этапа ГП в Сингапуре на велосипеде из Малайзии
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