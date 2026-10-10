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Лэнс Стролл произнёс три слова за интервью по итогам спринт-квалификации ГП Сингапура

Лэнс Стролл произнёс три слова за интервью по итогам спринт-квалификации ГП Сингапура
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл весьма отстранённо прокомментировал свой результат в квалификации спринта Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина Бей». Канадский гонщик показал 18-е время.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

– Ритм сбился у всех из-за красных флагов во время сессии. Насколько это обидно – не проехать из-за этого круг настолько чисто, насколько было возможно?
– Всё нормально.

– Как ощущался болид?
– Нормально, — приводит слова Стролла пресс-служба Формулы-1.

Победителем спринт-квалификации ГП Сингапура стал четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен.

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