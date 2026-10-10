Лэнс Стролл произнёс три слова за интервью по итогам спринт-квалификации ГП Сингапура

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл весьма отстранённо прокомментировал свой результат в квалификации спринта Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина Бей». Канадский гонщик показал 18-е время.

– Ритм сбился у всех из-за красных флагов во время сессии. Насколько это обидно – не проехать из-за этого круг настолько чисто, насколько было возможно?

– Всё нормально.

– Как ощущался болид?

– Нормально, — приводит слова Стролла пресс-служба Формулы-1.

Победителем спринт-квалификации ГП Сингапура стал четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен.