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Фернандес взял поул в квалификации ГП Индонезии, Бедзекки — второй, Маркес — четвёртый

Фернандес взял поул в квалификации ГП Индонезии, Бедзекки — второй, Маркес — четвёртый
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В субботу, 10 октября, на международном автодроме «Мандалика» в Индонезии состоялась квалификация 18-го этапа MotoGP сезона-2026 — Гран-при Индонезии. Поул завоевал испанский гонщик «Априльи» Рауль Фернандес, показавший лучшее время сессии — 1:28.852. Вторым стал его напарник Марко Бедзекки, третьим — Фабио Ди Джаннантонио из «Дукати».

MotoGP 2026. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Квалификация 2
10 октября 2026, суббота. 06:20 МСК
Окончено
1
Рауль Фернандес
Aprilia
1:28.852
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.109
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+0.196

MotoGP. Гран-при Индонезии. Квалификация:

  1. Рауль Фернандес («Априлья») — 1:28.852;
  2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.109;
  3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.196;
  4. Марк Маркес («Дукати») +0.266;
  5. Хорхе Мартин («Априлья») +0.300;
  6. Фермин Альдегер («Дукати») +0.380;
  7. Ай Огура («Априлья») +0.427;
  8. Алекс Маркес («Дукати») +0.534;
  9. Педро Акоста («КТМ») +0.556;
  10. Франко Морбиделли («Дукати») +0.938;
  11. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.985;
  12. Франческо Баньяя («Дукати») — время круга аннулировано.
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