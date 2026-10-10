Фернандес взял поул в квалификации ГП Индонезии, Бедзекки — второй, Маркес — четвёртый
В субботу, 10 октября, на международном автодроме «Мандалика» в Индонезии состоялась квалификация 18-го этапа MotoGP сезона-2026 — Гран-при Индонезии. Поул завоевал испанский гонщик «Априльи» Рауль Фернандес, показавший лучшее время сессии — 1:28.852. Вторым стал его напарник Марко Бедзекки, третьим — Фабио Ди Джаннантонио из «Дукати».
MotoGP. Гран-при Индонезии. Квалификация:
- Рауль Фернандес («Априлья») — 1:28.852;
- Марко Бедзекки («Априлья») +0.109;
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.196;
- Марк Маркес («Дукати») +0.266;
- Хорхе Мартин («Априлья») +0.300;
- Фермин Альдегер («Дукати») +0.380;
- Ай Огура («Априлья») +0.427;
- Алекс Маркес («Дукати») +0.534;
- Педро Акоста («КТМ») +0.556;
- Франко Морбиделли («Дукати») +0.938;
- Фабио Куартараро («Ямаха») +0.985;
- Франческо Баньяя («Дукати») — время круга аннулировано.
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