Фернандес взял поул в квалификации ГП Индонезии, Бедзекки — второй, Маркес — четвёртый

В субботу, 10 октября, на международном автодроме «Мандалика» в Индонезии состоялась квалификация 18-го этапа MotoGP сезона-2026 — Гран-при Индонезии. Поул завоевал испанский гонщик «Априльи» Рауль Фернандес, показавший лучшее время сессии — 1:28.852. Вторым стал его напарник Марко Бедзекки, третьим — Фабио Ди Джаннантонио из «Дукати».

MotoGP. Гран-при Индонезии. Квалификация:

Рауль Фернандес («Априлья») — 1:28.852; Марко Бедзекки («Априлья») +0.109; Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.196; Марк Маркес («Дукати») +0.266; Хорхе Мартин («Априлья») +0.300; Фермин Альдегер («Дукати») +0.380; Ай Огура («Априлья») +0.427; Алекс Маркес («Дукати») +0.534; Педро Акоста («КТМ») +0.556; Франко Морбиделли («Дукати») +0.938; Фабио Куартараро («Ямаха») +0.985; Франческо Баньяя («Дукати») — время круга аннулировано.