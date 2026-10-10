«Защищать Антонелли». Брандл — о роли Расселла в «Мерседесе» после схода в Малайзии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о титульных шансах Джорджа Расселла («Мерседес») в сезоне-2026 после схода на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Что касается его чемпионских шансов, то они теперь остались за окном. Я думаю, многие правы, когда говорят, что Малайзия была тем решающим моментом, и, если кто-то сделает поздний рывок в сезоне к Кими [Антонелли], я не вижу, кто бы это мог быть на данный момент на стабильном и последовательном уровне. Но если это будут делать «Феррари», «Макларен» или «Ред Булл», то ведь они слишком далеко позади, не так ли? Так что даже это нереалистично.

Джордж там, чтобы защищать Кими в том случае, если он не может выиграть чемпионат. Я думаю, всё, что он теперь может, — делать всё возможное и смотреть, что произойдёт», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.