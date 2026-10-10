Мекис рассказал, что Ферстаппен лично выбрал тактику на третий сегмент спринт-квалификации

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, что Макс Ферстаппен сам принял решение сделать одну попытку в третьем сегменте спринт-квалификации Гран-при Сингапура.

«Честно говоря, это был Макс. Он был очень решителен в этом. Мы немного поэкспериментировали с шинами в первых двух сегментах квалификации. В первом мы сделали разминочный круг. Во втором — нет, и в конечном итоге он ясно дал понять, что для мягких шин, на которых он не ездил, потому что мы не использовали их в первой практике, он хочет один быстрый круг в третьем сегменте, и именно это он и сделал.

Мы ожидали, что ребята [из других команд] сделают разные вещи, и, как я сказал, Макс был очень решителен. Инженерная команда также была очень решительна за ним. Тем не менее мы ожидали, что разные машины сделают разные вещи, но молодец он, молодцы они. Это оказалось правильным решением.

Что было с уверенностью, когда мы поняли, что у остальных по две попытки? На том этапе ты не знаешь, кто окажется прав, а кто ошибётся. Но мы были убеждены, что для нас это лучший способ пройти круг, и да, всегда приятно, когда это подтверждается», — приводит слова Мекиса Sky Sports.