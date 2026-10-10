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MotoGP — Гран-при Индонезии — спринт — результаты

Марк Маркес выиграл спринт ГП Индонезии, Бедзекки сошёл, у Мартина проблема с тормозами
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В субботу, 10 октября, на автодроме «Мандалика» состоялась спринтерская гонка 18-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Индонезии. Победу одержал семикратный чемпион Марк Маркес («Дукати»), вторым финишировал японец Аи Огура («Трекхаус Рейсинг»). Третий — Фабио Ди Джаннантонио («ВР46).

На старте гонки претендент на титул Марко Бедзекки («Априлья») сошёл из-за столкновения с Раулем Фернандесом («Трекхаус Рейсинг»). Шедший первым больше половины гонки Хорхе Мартин («Априлья») столкнулся с проблемой с тормозами и пропустил Марка Маркеса («Дукати»).

У Маркеса, который стал лидером чемпионата после спринта, 343 очка, у Мартина — 339.

MotoGP 2026. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Спринт
10 октября 2026, суббота. 10:00 МСК
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