Марк Маркес выиграл спринт ГП Индонезии, Бедзекки сошёл, у Мартина проблема с тормозами

В субботу, 10 октября, на автодроме «Мандалика» состоялась спринтерская гонка 18-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Индонезии. Победу одержал семикратный чемпион Марк Маркес («Дукати»), вторым финишировал японец Аи Огура («Трекхаус Рейсинг»). Третий — Фабио Ди Джаннантонио («ВР46).

На старте гонки претендент на титул Марко Бедзекки («Априлья») сошёл из-за столкновения с Раулем Фернандесом («Трекхаус Рейсинг»). Шедший первым больше половины гонки Хорхе Мартин («Априлья») столкнулся с проблемой с тормозами и пропустил Марка Маркеса («Дукати»).

У Маркеса, который стал лидером чемпионата после спринта, 343 очка, у Мартина — 339.