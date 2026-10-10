Сайнсу в режиме «закрытого парка» изменили настройки перед спринтом ГП Сингапура

Технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр сообщил, что в команде Формулы-1 «Уильямс» внесли изменения в болид 32-летнего испанского гонщика Карлоса Сайнса перед спринтом Гран-при Сингапура, который состоится сегодня (начало в 12:00 мск).

«Изменения в настройках подвески машины №55 были внесены без одобрения технического делегата ФИА. Следовательно, машина №55 теперь должна стартовать в спринте с пит-лейна в соответствии со статьёй B3.5.3 b) Спортивного регламента Формулы-1 2026 года. Я передаю этот вопрос стюардам на рассмотрение», — говорится в заявлении Бауэра.