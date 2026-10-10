15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс начнёт спринт ГП Сингапура с пит-лейна

Карлос Сайнс начнёт спринт ГП Сингапура с пит-лейна
Комментарии

32-летний испанский гонщик Карлос Сайнс начнёт спринт Гран-при Сингапура с пит-лейна. Заезд состоится сегодня (начало в 12:00 мск).

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:00 МСК
Не началось

«Команда «Уильямс» изменила настройки подвески машины №55 в условиях «закрытого парка» перед началом спринта без одобрения технического делегата. Это не соответствует статье B3.5.4 Технического регламента ФИA Ф-1.

Кроме того, изменение настроек не соответствует статье B3.5.3 Технического регламента ФИA F1. В связи с этим машина №55 обязана стартовать в спринте с пит-лейна в соответствии со статьёй B3.5.3b Технического регламента ФИА Ф-1», — говорится в решении стюардов.

В спринт-квалификации Сайнс показал 22-е время.

Материалы по теме
«Защищать Антонелли». Брандл — о роли Расселла в «Мерседесе» после схода в Малайзии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android