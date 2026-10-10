Карлос Сайнс начнёт спринт ГП Сингапура с пит-лейна

32-летний испанский гонщик Карлос Сайнс начнёт спринт Гран-при Сингапура с пит-лейна. Заезд состоится сегодня (начало в 12:00 мск).

«Команда «Уильямс» изменила настройки подвески машины №55 в условиях «закрытого парка» перед началом спринта без одобрения технического делегата. Это не соответствует статье B3.5.4 Технического регламента ФИA Ф-1.

Кроме того, изменение настроек не соответствует статье B3.5.3 Технического регламента ФИA F1. В связи с этим машина №55 обязана стартовать в спринте с пит-лейна в соответствии со статьёй B3.5.3b Технического регламента ФИА Ф-1», — говорится в решении стюардов.

В спринт-квалификации Сайнс показал 22-е время.