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Окончательная стартовая решётка спринта Гран-при Сингапура — 2026

Окончательная стартовая решётка спринта Гран-при Сингапура
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Сегодня, 10 октября, на городском автодроме в Сингапуре состоится спринтерская гонка 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Сингапура. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финальной стартовой решёткой на предстоящий заезд.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Формула-1. Стартовая решётка спринта Гран-при Сингапура — 2026:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
9. Исак Хаджар («Ред Булл»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Франко Колапинто («Альпин»).
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Габриэл Бортолето («Ауди»).
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
16. Эстебан Окон («Хаас»).
17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Алекс Албон («Уильямс»).
20. Серхио Перес («Кадиллак»).
21. Валттери Боттас («Кадиллак»).
С пит-лейна: Карлос Сайнс («Уильямс»).