Персоналу Ф-1 разосланы циркуляры о контроле табака и запрете быть обнажёнными в номерах

Авторитетный инсайдер и журналист Томас Махер прокомментировал слухи о задержаниях персонала Формулы-1 во время Гран-при Сингапура.

«В эти выходные ходили некоторые истории о том, что персонал Ф-1 был арестован за хранение нелегальных сигарет и вейпов при входе в паддок. Как понимается, они были преувеличены: арестов не было, но были конфискации.

Перед мероприятием командам были разосланы циркуляры, чтобы напомнить персоналу о строгом контроле табачных изделий и вейпов, а также жевательной резинки, и о запрете находиться обнажённым в номере отеля с открытыми шторами!» — написал Махер в социальной сети Х.

Ранее фотограф Ким Иллман написал в социальных сетях: «Несколько обладателей пропусков Ф-1 и членов команд были задержаны полицией в Сингапуре сегодня за ввоз запрещённых предметов, таких как вейпы, импортированные сигареты и электросамокаты. Если вы едете на эту гонку, будьте осторожны с тем, что упаковываете».