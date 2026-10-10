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«Удалось сократить разрыв в семь десятых». Шифф — о прогрессе «Ред Булл»

«Удалось сократить разрыв в семь десятых». Шифф — о прогрессе «Ред Булл»
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32-летняя автогонщица Наоми Шифф, являющаяся экспертом канала Sky Sports, оценила прогресс команды Формулы-1 «Ред Булл» в сезоне-2026.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:00 МСК
Не началось

«Похоже, «Ред Булл» становится всё более доволен своим шасси, которое действительно было для них камнем преткновения. Им удалось сократить разрыв в семь десятых с начала сезона до того, где они находятся сейчас, и это уже три уикенда подряд, когда Макс претендует на победу.

Фантастическая работа с их стороны по развороту ситуации. Мы знаем, насколько хороша их корреляция на базе и как быстро они могут всё перевернуть — мы видели это в прошлом сезоне. И мы очень часто видим и по пятницам — как часто они переворачивают ситуацию к субботе», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.

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