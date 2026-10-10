Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о проблемах «Мерседеса» после обновления машины.

«Джордж победил в Баку и вернулся к тем настройкам. Кими остался с новыми — это хороший способ для них понять машину и подумать о машине 2027 года, куда всё больше устремлены головы команд. Но, очевидно, это обновление не оказалось хорошим. Я видел график пару месяцев назад, который выглядел фантастически.

У тебя может быть больше прижимной силы, но, если ты гонщик и у тебя нет постоянного ощущения этой прижимной силы, ты не доверяешь машине и теряешь время. Теоретически все цифры могут выглядеть правильно, но если эти показатели прижима не постоянны, тебе приходится проявлять аккуратность на трассе», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.