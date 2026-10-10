Шифф — о «Мерседесе»: они часто привозили обновления и ожидали одного, а получалось другое

32-летняя автогонщица Наоми Шифф, являющаяся экспертом канала Sky Sports, высказалась о проблемах «Мерседеса» после обновления машины.

«Я не знаю, согласна ли я с тем, что проблемы «Мерседеса» с обновлениями — это неожиданность. Как я помню, особенно в последнем поколении машин, они так часто привозили обновления и ожидали, что они сделают одно, а в результате получалось другое. Так что на самом деле я думаю, что это продолжение тенденции для них, которая не очень позитивна.

Хотя я не знаю, не слишком ли рано списывать со счетов эти новые обновления. В Малайзии была большая деградация, так что мы знали, что они не смогли извлечь из них всё там. Сингапур в своём роде тоже немного аномалия», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.