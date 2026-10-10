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Ферстаппен — о критике от экс-гонщиков: они не вникают в новые регламенты

Ферстаппен — о критике от экс-гонщиков: они не вникают в новые регламенты
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29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о критике со стороны бывших пилотов в свой адрес из-за недовольства регламентом 2026 года.

— Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года, на этой неделе написал, что из-за текущих событий «искусство гонщика» всё больше умаляется. Хотя в начале этого сезона он ещё заявлял, что тебе не стоит так ныть.
— Да, но знаешь, в чём дело со многими экс-гонщиками? Они совершенно не вникают в новые регламенты. Тогда они не знают, в чём суть двигателя и как именно он работает. А на телевидении их потом об этом спрашивают, и иногда выходят очень странные ответы. Вот в чём главная проблема. Это касается не всех, конечно, но некоторых, — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

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