«Не лучшие восемь дней». Брандл — об ошибках ФИА на последних Гран-при Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался об ошибках со стороны ФИА на последних этапах «Королевских гонок».

«В это вкладываются миллиарды и миллиарды фунтов, задействованы одни из самых светлых умов в мире, и ты должен следить за ними, контролировать это и делать всё честным и равным. ФИА делает это очень хорошо.

Сбой в Малайзии был немного странным, и я могу понять, как это развивалось. Вчера они назвали [сбой в квалификации] человеческой ошибкой. Немного удивительно, немного неловко, но также вчера явно происходили какие-то сбои, потому что время на круге исчезало, время секторов исчезало. Мы десантируемся по всему миру на 24 гонки. Мы приземляемся на любой конкретный участок бетона или асфальта в мире и устраиваем это шоу. Нужно быть к ним снисходительными, но это были не лучшие восемь дней», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.