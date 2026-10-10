Старт спринта ГП Сингапура Ф-1 отложен из-за ливня над трассой

Над городской трассой «Марина Бей» перед стартом спринта Гран-при Сингапура Формулы-1 начался ливень, из-за которого на неопределённое время был отложен старт заезда.

Фото: Скриншот из трансляции

Это уже второй уикенд подряд, когда старт откладывается из-за погодных условий. В прошлое воскресенье на Гран-при Бахрейна в Малайзии основная гонка была отложена также из-за начавшегося ливня.

С первой позиции спринтерский заезд начнёт 29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл». Со второй позиции стартует британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Третий — монегаск Шарль Леклер из «Феррари».