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Старт спринта ГП Сингапура Ф-1 отложен из-за ливня над трассой

Старт спринта ГП Сингапура Ф-1 отложен из-за ливня над трассой
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Над городской трассой «Марина Бей» перед стартом спринта Гран-при Сингапура Формулы-1 начался ливень, из-за которого на неопределённое время был отложен старт заезда.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Фото: Скриншот из трансляции

Это уже второй уикенд подряд, когда старт откладывается из-за погодных условий. В прошлое воскресенье на Гран-при Бахрейна в Малайзии основная гонка была отложена также из-за начавшегося ливня.

С первой позиции спринтерский заезд начнёт 29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл». Со второй позиции стартует британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Третий — монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

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