«Твой новый инженер — Джордж». Расселл пошутил над Антонелли перед спринтом ГП Сингапура
Во время паузы из-за переноса старта Гран-при Сингапура Формулы-1 между пилотами команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом произошёл забавный диалог.
Пока Антонелли сидел в болиде, Джордж ходил по боксам команды и подошёл к гоночному инженеру итальянца. Кими общался со своим инженером.
Расселл: Чао, Кими.
Антонелли: Да?
Расселл: Это твой новый инженер.
Антонелли: Кто это?
Расселл: Кто это? Это твой новый гоночный инженер — Джордж.
Антонелли: Ох, Джордж! (Смеётся.)
Расселл: Чао, чао. Зови Джорджио!
Старт спринта отложен из-за ливня над трассой. Время начала заезда на момент публикации неизвестно.
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