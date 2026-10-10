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«Твой новый инженер — Джордж». Расселл пошутил над Антонелли перед спринтом ГП Сингапура

«Твой новый инженер — Джордж». Расселл пошутил над Антонелли перед спринтом ГП Сингапура
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Во время паузы из-за переноса старта Гран-при Сингапура Формулы-1 между пилотами команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом произошёл забавный диалог.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Пока Антонелли сидел в болиде, Джордж ходил по боксам команды и подошёл к гоночному инженеру итальянца. Кими общался со своим инженером.

Расселл: Чао, Кими.
Антонелли: Да?

Расселл: Это твой новый инженер.
Антонелли: Кто это?

Расселл: Кто это? Это твой новый гоночный инженер — Джордж.
Антонелли: Ох, Джордж! (Смеётся.)

Расселл: Чао, чао. Зови Джорджио!

Старт спринта отложен из-за ливня над трассой. Время начала заезда на момент публикации неизвестно.

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