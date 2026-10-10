«Твой новый инженер — Джордж». Расселл пошутил над Антонелли перед спринтом ГП Сингапура

Во время паузы из-за переноса старта Гран-при Сингапура Формулы-1 между пилотами команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом произошёл забавный диалог.

Пока Антонелли сидел в болиде, Джордж ходил по боксам команды и подошёл к гоночному инженеру итальянца. Кими общался со своим инженером.

Расселл: Чао, Кими.

Антонелли: Да?

Расселл: Это твой новый инженер.

Антонелли: Кто это?

Расселл: Кто это? Это твой новый гоночный инженер — Джордж.

Антонелли: Ох, Джордж! (Смеётся.)

Расселл: Чао, чао. Зови Джорджио!

Старт спринта отложен из-за ливня над трассой. Время начала заезда на момент публикации неизвестно.