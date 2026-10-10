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Спринт ГП Сингапура Ф-1 начнётся в 12:30 мск

Спринт ГП Сингапура Ф-1 начнётся в 12:30 мск
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Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о том, что спринтерская гонка Гран-при Сингапура Формулы-1 начнётся в 12:30 мск.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Заезд был отложен из-за начавшегося над Сингапуром ливня. Это уже второй уикенд подряд, когда старт откладывается из-за погодных условий. В прошлое воскресенье на Гран-при Бахрейна в Малайзии основная гонка была отложена также из-за начавшегося ливня.

Формула-1. Стартовая решётка спринта Гран-при Сингапура — 2026:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
9. Исак Хаджар («Ред Булл»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Франко Колапинто («Альпин»).
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Габриэл Бортолето («Ауди»).
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
16. Эстебан Окон («Хаас»).
17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Алекс Албон («Уильямс»).
20. Серхио Перес («Кадиллак»).
21. Валттери Боттас («Кадиллак»).
С пит-лейна: Карлос Сайнс («Уильямс»).

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