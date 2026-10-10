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Расселл разбил болид в спринте ГП Сингапура, будучи лидером

Расселл разбил болид в спринте ГП Сингапура, будучи лидером
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», разбил машину во время спринта Гран-при Сингапура, будучи лидером заезда.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Фото: Кадр из трансляции

Расселл разбил машину, выйдя на стартовую прямую. «Мерседес» британца повело и бросило в стену пит-лейна, а затем потащило на противоположную часть трассы, где ехал пелотон.

Фото: Кадр из трансляции

Джордж стартовал в спринте вторым и к первому повороту обогнал четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и захватил