Расселл разбил болид в спринте ГП Сингапура, будучи лидером

28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», разбил машину во время спринта Гран-при Сингапура, будучи лидером заезда.

Фото: Кадр из трансляции

Расселл разбил машину, выйдя на стартовую прямую. «Мерседес» британца повело и бросило в стену пит-лейна, а затем потащило на противоположную часть трассы, где ехал пелотон.

Фото: Кадр из трансляции

Джордж стартовал в спринте вторым и к первому повороту обогнал четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и захватил