За восемь кругов спринта ГП Сингапура Ф-1 сошли семеро гонщиков

За восемь кругов спринта 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Сингапура с дистанции сошли семеро гонщиков.

Первым с дистанции сошёл 28-летний британец Джордж Расселл из команды «Мерседес», который выехал слишком широко на старт-финишной прямой и потерял сцепление с трассой, разбив свою машину. В этот момент в концовке пелотона произошёл контакт между Серхио Пересом («Кадиллак») и Лэнсом Строллом («Астон Мартин»). Мексиканец на входе в поворот задел заднее колесо канадца и развернул его, отправив в защитный барьер, из-за чего Стролл сошёл. Перес отправи