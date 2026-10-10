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За восемь кругов спринта ГП Сингапура Ф-1 сошли семеро гонщиков

За восемь кругов спринта ГП Сингапура Ф-1 сошли семеро гонщиков
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За восемь кругов спринта 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Сингапура с дистанции сошли семеро гонщиков.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Первым с дистанции сошёл 28-летний британец Джордж Расселл из команды «Мерседес», который выехал слишком широко на старт-финишной прямой и потерял сцепление с трассой, разбив свою машину. В этот момент в концовке пелотона произошёл контакт между Серхио Пересом («Кадиллак») и Лэнсом Строллом («Астон Мартин»). Мексиканец на входе в поворот задел заднее колесо канадца и развернул его, отправив в защитный барьер, из-за чего Стролл сошёл. Перес отправи