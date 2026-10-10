15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Возлюбленная Хэмилтона Ким Кардашьян посетила спринт ГП Сингапура Ф-1

Возлюбленная Хэмилтона Ким Кардашьян посетила спринт ГП Сингапура Ф-1
Комментарии

45-летняя американская медийная личность, модель, предприниматель, актриса кино, телевидения и озвучивания Ким Кардашьян, являющаяся возлюбленной 41-летнего британца, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Феррари»), посетила боксы итальянского коллектива на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Фото: Кадр из трансляции

Слухи о романе между звёздами появились в начале февраля 2026 года, после того как их заметили вместе в Котсуолде и Париже. До этого они около 10 лет состояли в дружеских отношениях.

На момент публикации новости Хэмилтон идёт на второй позиции. Лидером гонки является 29-летний нидерландец, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий