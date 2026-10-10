Возлюбленная Хэмилтона Ким Кардашьян посетила спринт ГП Сингапура Ф-1

45-летняя американская медийная личность, модель, предприниматель, актриса кино, телевидения и озвучивания Ким Кардашьян, являющаяся возлюбленной 41-летнего британца, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Феррари»), посетила боксы итальянского коллектива на Гран-при Сингапура.

Фото: Кадр из трансляции

Слухи о романе между звёздами появились в начале февраля 2026 года, после того как их заметили вместе в Котсуолде и Париже. До этого они около 10 лет состояли в дружеских отношениях.

На момент публикации новости Хэмилтон идёт на второй позиции. Лидером гонки является 29-летний нидерландец, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий