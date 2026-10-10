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Норрис и Пиастри столкнулись на последнем круге ГП Сингапура Ф-1

Норрис и Пиастри столкнулись на последнем круге ГП Сингапура Ф-1
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Гонщики команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри столкнулись на последнем круге Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Фото: Кадр из трансляции

Норрис, который преследовал Пиастри, решил занять внутреннюю траекторию на повороте и отправил Пиастри в стену, задев заднюю часть болида австралийца. Ландо вернулся на трассу и откатился на восьмое место, Оскар остался в отбойнике и сошёл.

Лидером заезда является 29-летний нидерландец, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым в спринте идёт 41-летний британец, семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — напарник Льюиса Шарль Леклер. Четвёртый — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

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