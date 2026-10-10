Норрис и Пиастри столкнулись на последнем круге ГП Сингапура Ф-1

Гонщики команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри столкнулись на последнем круге Гран-при Сингапура.

Фото: Кадр из трансляции

Норрис, который преследовал Пиастри, решил занять внутреннюю траекторию на повороте и отправил Пиастри в стену, задев заднюю часть болида австралийца. Ландо вернулся на трассу и откатился на восьмое место, Оскар остался в отбойнике и сошёл.

Лидером заезда является 29-летний нидерландец, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым в спринте идёт 41-летний британец, семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — напарник Льюиса Шарль Леклер. Четвёртый — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).