Леклер — об аварии «Макларенов»: вышел из поворота и увидел их красные огни в зеркалах

Шарль Леклер («Феррари») прокомментировал аварию «Макларенов» в концовке спринте Гран-при Сингапура Формулы-1.

«Мне было очень тяжело, начиная с середины гонки. Я перешёл на довольно агрессивный баланс, противоположный тому, что я обычно делаю, с довольно слабой передней частью. Это было довольно хорошо для первой части гонки, но, когда трасса высохла, я был нигде.

Я знал, что у меня должен быть очень хороший выход из пятого поворота, потому что я был очень слаб во всех правых поворотах, особенно с передним левым колесом. У меня был довольно хороший выход, но затем я посмотрел в зеркала и увидел красные огни на задней части у «Макларена», так что я понял, что что-то произошло», — сказал Леклер после спринта.