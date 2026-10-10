Леклер — об аварии «Макларенов»: вышел из поворота и увидел их красные огни в зеркалах
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Шарль Леклер («Феррари») прокомментировал аварию «Макларенов» в концовке спринте Гран-при Сингапура Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871
«Мне было очень тяжело, начиная с середины гонки. Я перешёл на довольно агрессивный баланс, противоположный тому, что я обычно делаю, с довольно слабой передней частью. Это было довольно хорошо для первой части гонки, но, когда трасса высохла, я был нигде.
Я знал, что у меня должен быть очень хороший выход из пятого поворота, потому что я был очень слаб во всех правых поворотах, особенно с передним левым колесом. У меня был довольно хороший выход, но затем я посмотрел в зеркала и увидел красные огни на задней части у «Макларена», так что я понял, что что-то произошло», — сказал Леклер после спринта.
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