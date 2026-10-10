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«Очень глупая ошибка». Расселл — об аварии в спринте ГП Сингапура

«Очень глупая ошибка». Расселл — об аварии в спринте ГП Сингапура
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал свою аварию в спринте Гран-при Сингапура после того, как захватил лидерство на старте заезда.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Я подошёл к повороту не так, как должен был, у меня было больше мощности от батареи, чем я ожидал, меня немного снесло, и я задел белую линию. Базовое правило в дождь — не касаться белых линий, это очень глупая ошибка, думаю, это моя первая авария в году», — приводит слова Расселла журналист Хорхе Пейро в социальной сети Х.

Победу в спринте одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), стартовавший с поул-позиции.

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