«Очень глупая ошибка». Расселл — об аварии в спринте ГП Сингапура

28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал свою аварию в спринте Гран-при Сингапура после того, как захватил лидерство на старте заезда.

«Я подошёл к повороту не так, как должен был, у меня было больше мощности от батареи, чем я ожидал, меня немного снесло, и я задел белую линию. Базовое правило в дождь — не касаться белых линий, это очень глупая ошибка, думаю, это моя первая авария в году», — приводит слова Расселла журналист Хорхе Пейро в социальной сети Х.

Победу в спринте одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), стартовавший с поул-позиции.