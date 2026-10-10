Старт основной квалификации ГП Сингапура будет отложен — Смит

Начало основной квалификации 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Сингапура будет отложено, о чём сообщил журналист Люк Смит.

«ФИА подтвердила, что начало квалификации, запланированное на 21:00 по местному времени, отложено. Обновлённое расписание будет опубликовано в ближайшее время», — написал Смит в социальной сети Х.

Изначально основная квалификация должна была начаться в 16:00 мск, но из-за задержки в 30 минут старта спринтерской гонки, которая вместо 12:00 мск началась в 12:30, старт будет перенесён.

Победу в спринте одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым финишировал Льюис Хэмилтон («Феррари»).