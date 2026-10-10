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«Старт снова был ужасным». Ферстаппен — о победе в спринте ГП Сингапура

«Старт снова был ужасным». Ферстаппен — о победе в спринте ГП Сингапура
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Старт снова был ужасным, так что это определённо то, что нам нужно улучшить, потому что, если завтра случится что-то подобное, твоя гонка окончена, если не произойдёт ничего безумного. Не идеально, но нам немного повезло с тем, что случилось с Джорджем [Расселлом] на выходе из последнего поворота.

А после этого ты просто хочешь сохранять спокойствие и держать всё под контролем, потому что знаешь, что здесь обгонять нельзя, особенно в таких условиях на промежуточных шинах. Я рад победить здесь в спринте, но я также знаю, что хочу победить завтра, а не сегодня», — сказал Ферстаппен после спринта.

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