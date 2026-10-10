Хэмилтон прокомментировал борьбу с Ферстаппеном в спринте ГП Сингапура

41-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») прокомментировал второе место в спринте Гран-при Сингапура.

«У меня был мегастарт, что было здорово. Мне нравится пилотировать эту трассу в дождь в таких условиях, так что, как только небеса разверзлись, я сказал: «Это отличный день».

Я пытался приблизиться к нему [Ферстаппену], не убивая свои шины, так что я не особо атаковал, но я его доставал. Затем я просто понял, что на данный момент нам ещё предстоит долгий путь, и не думаю, что мы сможем обгонять в этих условиях — есть только одна траектория. Так что я сбросил, а затем переднее правое начало немного перегреваться, но потом я смог вернуть контроль и ближе к концу начал атаковать и начал сокращать разрыв. Но это сложная трасса для обгонов», — сказал Хэмилтон после спринта.