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«Обидно за команду». Пиастри — об аварии с Норрисом на последнем круге спринта в Сингапуре

«Обидно за команду». Пиастри — об аварии с Норрисом на последнем круге спринта в Сингапуре
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25-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», прокомментировал аварию со своим партнёром и действующим чемпионом из Англии Ландо Норрисом на последнем круге спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Я ещё не смотрел этот эпизод как следует. С того места, где я сижу, я не… мы шли четвёртым и пятым в спринтерской гонке, так что я не особо переживаю в любом случае. Просто, очевидно, теперь много работы для команды, чтобы починить обе машины. Просто обидно за команду», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Норрис на последнем круге в повороте попытался нырнуть внутрь и задел заднее колесо напарника, отправив того в барьер, а сам потерял позиции и финишировал лишь восьмым.

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