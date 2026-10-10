«Обидно за команду». Пиастри — об аварии с Норрисом на последнем круге спринта в Сингапуре

25-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», прокомментировал аварию со своим партнёром и действующим чемпионом из Англии Ландо Норрисом на последнем круге спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

«Я ещё не смотрел этот эпизод как следует. С того места, где я сижу, я не… мы шли четвёртым и пятым в спринтерской гонке, так что я не особо переживаю в любом случае. Просто, очевидно, теперь много работы для команды, чтобы починить обе машины. Просто обидно за команду», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Норрис на последнем круге в повороте попытался нырнуть внутрь и задел заднее колесо напарника, отправив того в барьер, а сам потерял позиции и финишировал лишь восьмым.