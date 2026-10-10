Макс Ферстаппен одержал первую победу в карьере в Сингапуре

29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», впервые одержал победу на автодроме в Сингапуре.

Ферстаппен, выступающий в «Королевских гонках» с 2015 года, ни разу не побеждал на Гран-при Сингапура. Сегодня, 10 октября, ему впервые удалось приехать первым на этой трассе, выиграв спринтерскую гонку.

В прошлом сезоне нидерландец финишировал вторым в основной гонке, а победу одержал британец Джордж Расселл из команды «Мерседес».

Вторым в сегодняшнем спринте финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третий — его напарник Шарль Леклер.