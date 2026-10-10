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Макс Ферстаппен одержал первую победу в карьере в Сингапуре

Макс Ферстаппен одержал первую победу в карьере в Сингапуре
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29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», впервые одержал победу на автодроме в Сингапуре.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Ферстаппен, выступающий в «Королевских гонках» с 2015 года, ни разу не побеждал на Гран-при Сингапура. Сегодня, 10 октября, ему впервые удалось приехать первым на этой трассе, выиграв спринтерскую гонку.

В прошлом сезоне нидерландец финишировал вторым в основной гонке, а победу одержал британец Джордж Расселл из команды «Мерседес».

Вторым в сегодняшнем спринте финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третий — его напарник Шарль Леклер.

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