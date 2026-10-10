Основная квалификация ГП Сингапура Ф-1 начнётся на полчаса позже — в 16:30 мск

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что основная квалификация 17-го этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Сингапура начнётся на полчаса позже — в 16:30 мск.

Изначально основная квалификация должна была начаться в 16:00 мск, но из-за задержки в 30 минут старта спринтерской гонки, которая вместо 12:00 мск началась в 12:30, старт был перенесён на полчаса.

Старт спринта был отложен из-за сильного ливня, который пошёл над Сингапуром за 10+ минут перед стартом заезда.

Основная гонка на городской трассе в Сингапуре состоится в воскресенье, 11 октября, начало в 15:00 мск.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации.