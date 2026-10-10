15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Основная квалификация ГП Сингапура Ф-1 начнётся на полчаса позже — в 16:30 мск

Основная квалификация ГП Сингапура Ф-1 начнётся на полчаса позже — в 16:30 мск
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что основная квалификация 17-го этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Сингапура начнётся на полчаса позже — в 16:30 мск.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Не началось

Изначально основная квалификация должна была начаться в 16:00 мск, но из-за задержки в 30 минут старта спринтерской гонки, которая вместо 12:00 мск началась в 12:30, старт был перенесён на полчаса.

Старт спринта был отложен из-за сильного ливня, который пошёл над Сингапуром за 10+ минут перед стартом заезда.

Основная гонка на городской трассе в Сингапуре состоится в воскресенье, 11 октября, начало в 15:00 мск.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации.

Материалы по теме
«Обидно за команду». Пиастри — об аварии с Норрисом на последнем круге спринта в Сингапуре
Комментарии