Норрис — об аварии с Пиастри: обгон был возможен. Я извинился перед командой

26-летний британский гонщик, действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», прокомментировал аварию со своим напарником австралийцем Оскаром Пиастри на последнем круге спринтерской гонки Гран-при Сингапура, после которой Оскар был вынужден завершить свой заезд.

— Авария? Я предпочёл бы просто вернуться и пересмотреть этот эпизод.

— Машины ехали плотно, но ты явно считал, что обгон был возможен?

— Был.

— Команда уже что-то сказала?

— Я извинился перед ними за то, что одна из наших машин сошла, но, как я уже сказал, остальное мы пересмотрим, — приводит слова Норриса Sky Sports.