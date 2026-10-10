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Норрис — об аварии с Пиастри: обгон был возможен. Я извинился перед командой

Норрис — об аварии с Пиастри: обгон был возможен. Я извинился перед командой
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26-летний британский гонщик, действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», прокомментировал аварию со своим напарником австралийцем Оскаром Пиастри на последнем круге спринтерской гонки Гран-при Сингапура, после которой Оскар был вынужден завершить свой заезд.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

— Авария? Я предпочёл бы просто вернуться и пересмотреть этот эпизод.

— Машины ехали плотно, но ты явно считал, что обгон был возможен?
— Был.

— Команда уже что-то сказала?
— Я извинился перед ними за то, что одна из наших машин сошла, но, как я уже сказал, остальное мы пересмотрим, — приводит слова Норриса Sky Sports.

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