«Это было неразумно». Брандл раскритиковал Норриса за аварию с Пиастри

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл раскритиковал действующего чемпиона Ландо Норриса за аварию со напарником по «Макларену» Оскаром Пиастри на последнем круге спринта Гран-при Сингапура.

«Это было неразумно, Ландо. Это было совсем неразумно. Думаю, Ландо заехал на поребрик с внутренней стороны, когда пространство немного сузилось, и из-за этого его ещё сильнее занесло в сторону напарника по команде.

Это просто не стоило риска. Что бы сделал Оскар? Я знаю, что они гонщики. Но не стоило рисковать только ради того, чтобы поменять местами две машины в спринте», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.