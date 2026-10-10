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«Это было неразумно». Брандл раскритиковал Норриса за аварию с Пиастри

«Это было неразумно». Брандл раскритиковал Норриса за аварию с Пиастри
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл раскритиковал действующего чемпиона Ландо Норриса за аварию со напарником по «Макларену» Оскаром Пиастри на последнем круге спринта Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Это было неразумно, Ландо. Это было совсем неразумно. Думаю, Ландо заехал на поребрик с внутренней стороны, когда пространство немного сузилось, и из-за этого его ещё сильнее занесло в сторону напарника по команде.

Это просто не стоило риска. Что бы сделал Оскар? Я знаю, что они гонщики. Но не стоило рисковать только ради того, чтобы поменять местами две машины в спринте», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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