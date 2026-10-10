15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис и Пиастри вызваны к стюардам за аварию на последнем круге спринта в Сингапуре

Норрис и Пиастри вызваны к стюардам за аварию на последнем круге спринта в Сингапуре
Комментарии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вызвали к себе двух гонщиков команды Формулы-1 «Макларен» — действующего чемпиона Ландо Норриса и его напарника Оскара Пиастри — за аварию на последнем круге спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Разбирательство по эпизоду начнётся в 14:45 мск.

Норрис, который преследовал Пиастри, на последнем круге заезда решил занять внутреннюю траекторию на повороте и отправил Пиастри в стену, задев заднюю часть болида австралийца. Ландо вернулся на трассу и откатился на восьмое место, Оскар остался в отбойнике и сошёл.

Победу одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Материалы по теме
«Это было неразумно». Брандл раскритиковал Норриса за аварию с Пиастри