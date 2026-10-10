Норрис и Пиастри вызваны к стюардам за аварию на последнем круге спринта в Сингапуре

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вызвали к себе двух гонщиков команды Формулы-1 «Макларен» — действующего чемпиона Ландо Норриса и его напарника Оскара Пиастри — за аварию на последнем круге спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

Разбирательство по эпизоду начнётся в 14:45 мск.

Норрис, который преследовал Пиастри, на последнем круге заезда решил занять внутреннюю траекторию на повороте и отправил Пиастри в стену, задев заднюю часть болида австралийца. Ландо вернулся на трассу и откатился на восьмое место, Оскар остался в отбойнике и сошёл.

Победу одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».