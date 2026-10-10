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Хэмилтон позитивно оценил темп «Феррари» на ГП Сингапура после спринта

Хэмилтон позитивно оценил темп «Феррари» на ГП Сингапура после спринта
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41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») оценил темп итальянского болида после спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Мы показали, что у нас, очевидно, хорошая машина. Я думаю, если мы сможем выступить немного лучше в квалификации, поднять обе машины на лучшие позиции, мы действительно сможем оказать давление завтра и на «Мерседес», и на «Ред Булл».

Они быстры, конечно, но мы можем быть среди лучших, преследуя их. Так что, надеюсь, мы сможем поставить машину в немного лучшую позицию в этой предстоящей квалификации», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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