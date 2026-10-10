Хэмилтон позитивно оценил темп «Феррари» на ГП Сингапура после спринта

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») оценил темп итальянского болида после спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

«Мы показали, что у нас, очевидно, хорошая машина. Я думаю, если мы сможем выступить немного лучше в квалификации, поднять обе машины на лучшие позиции, мы действительно сможем оказать давление завтра и на «Мерседес», и на «Ред Булл».

Они быстры, конечно, но мы можем быть среди лучших, преследуя их. Так что, надеюсь, мы сможем поставить машину в немного лучшую позицию в этой предстоящей квалификации», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.