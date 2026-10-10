Баттон — о Расселле в 2026-м: приятно, что он понимает, что недостаточно быстр

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о титульных перспективах Джорджа Расселла из «Мерседеса».

«Приятно видеть, что он понимает, что он также недостаточно быстр. Он не был достаточно быстр на протяжении этого сезона. Он не отработал в этом году на максимум, и, думаю, это действительно важно для пилота — понимать это, а не просто жаловаться, что команда не дала того, что им на самом деле нужно, чтобы ехать быстро.

Так что да, это точно обидно. Он, очевидно, был фаворитом в борьбе за титул, входя в этот год. Если бы я был игроком, я бы тоже поставил на него деньги. Но он просто не обладает темпом Кими, и стабильностью тоже. Кими просто был быстр везде, где бы ни выступал», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.