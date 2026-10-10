Сайнс — о ГП Сингапура после спринта: мы не уверены, что делать в квалификации

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») подвёл итоги спринта Гран-при Сингапура.
«Вчерашняя спринт-квалификация была сложной из-за проблемы с программным обеспечением ФИА и проблемы с балансом, с которой мы имеем дело весь уикенд. Мы хотели использовать сегодняшний спринт, чтобы протестировать некоторые изменения настроек, но, к сожалению, начался дождь, так что я не смог толком ничего почувствовать. Мы пока не совсем уверены, что делать для квалификации; посмотрим, сможем ли мы найти лучший темп.
Не знаю — честно говоря, не знаю, сколько мне удалось извлечь из этого спринта, учитывая, что он был, по сути, подготовкой к квалификации. Я думаю, мы можем побороться за выход во второй сегмент в квалификации, хотя это будет тяжело», — приводит слова Сайнса аккаунт Carlos Sainz News в социальной сети Х.
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12:21Спринт ГП Сингапура Ф-1 начнётся в 12:30 мск Официально
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