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Сайнс — о ГП Сингапура после спринта: мы не уверены, что делать в квалификации

Сайнс — о ГП Сингапура после спринта: мы не уверены, что делать в квалификации
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») подвёл итоги спринта Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Вчерашняя спринт-квалификация была сложной из-за проблемы с программным обеспечением ФИА и проблемы с балансом, с которой мы имеем дело весь уикенд. Мы хотели использовать сегодняшний спринт, чтобы протестировать некоторые изменения настроек, но, к сожалению, начался дождь, так что я не смог толком ничего почувствовать. Мы пока не совсем уверены, что делать для квалификации; посмотрим, сможем ли мы найти лучший темп.

Не знаю — честно говоря, не знаю, сколько мне удалось извлечь из этого спринта, учитывая, что он был, по сути, подготовкой к квалификации. Я думаю, мы можем побороться за выход во второй сегмент в квалификации, хотя это будет тяжело», — приводит слова Сайнса аккаунт Carlos Sainz News в социальной сети Х.

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