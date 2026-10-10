Брандл — об аварии «Макларенов»: команда будет расстроена. Они ведут борьбу с «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл вновь прокомментировал аварию Ландо Норриса и Оскара Пиастри из «Макларена» в концовке спринта Гран-при Сингапура.

«Я думаю, команда будет довольно расстроена тем, что они встретились в середине пятого поворота на последнем круге, когда они ведут большую борьбу с «Ред Булл» в Кубке конструкторов. Это не то, что было необходимо. Им не нужно было вступать в контакт.

Это сложно. Они не могут позволить себе потерять детали, не могут позволить себе потерять очки, теперь они в кабинете стюардов, что дестабилизирует подготовку. Это не стоило риска», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.