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Брандл — об аварии «Макларенов»: команда будет расстроена. Они ведут борьбу с «Ред Булл»

Брандл — об аварии «Макларенов»: команда будет расстроена. Они ведут борьбу с «Ред Булл»
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл вновь прокомментировал аварию Ландо Норриса и Оскара Пиастри из «Макларена» в концовке спринта Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Я думаю, команда будет довольно расстроена тем, что они встретились в середине пятого поворота на последнем круге, когда они ведут большую борьбу с «Ред Булл» в Кубке конструкторов. Это не то, что было необходимо. Им не нужно было вступать в контакт.

Это сложно. Они не могут позволить себе потерять детали, не могут позволить себе потерять очки, теперь они в кабинете стюардов, что дестабилизирует подготовку. Это не стоило риска», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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