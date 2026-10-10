«Восстановился после вчерашней сессии». Хэмилтон — о настрое на основную квалификацию

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», высказался о предстоящей основной квалификации Гран-при Сингапура.

«Я просто действительно рад, что восстановился после той сессии, что выдалась в третьем сегменте вчера, и надеюсь, что мы сможем принять правильные решения, чтобы быть более конкурентоспособными в следующей сессии.

Я думаю, у нас есть потенциал побороться с Максом [Ферстаппеном] как минимум за первый ряд. Сможем ли мы на самом деле быть впереди них — увидим, но, думаю, машина здесь хороша. Нужно просто попасть в правильную точку и настроить всё действительно правильно», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.