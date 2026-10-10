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«Восстановился после вчерашней сессии». Хэмилтон — о настрое на основную квалификацию

«Восстановился после вчерашней сессии». Хэмилтон — о настрое на основную квалификацию
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», высказался о предстоящей основной квалификации Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Не началось

«Я просто действительно рад, что восстановился после той сессии, что выдалась в третьем сегменте вчера, и надеюсь, что мы сможем принять правильные решения, чтобы быть более конкурентоспособными в следующей сессии.

Я думаю, у нас есть потенциал побороться с Максом [Ферстаппеном] как минимум за первый ряд. Сможем ли мы на самом деле быть впереди них — увидим, но, думаю, машина здесь хороша. Нужно просто попасть в правильную точку и настроить всё действительно правильно», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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