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«Вау, ты молодец!» Норрис саркастично ответил на вопросы журналиста об ошибке в Сингапуре

«Вау, ты молодец!» Норрис саркастично ответил на вопросы журналиста об ошибке в Сингапуре
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26-летний британский гонщик и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», саркастически ответил на вопросы журналиста после спринта Гран-при Сингапура, где выбил своего напарника Оскара Пиастри на последнем круге.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Фото: Скриншот из социальных сетей

— Очевидно, что ты всегда хочешь финишировать как можно выше. Но это всё-таки спринт, а впереди тебя был твой напарник. Вы ехали четвёртым и пятым. Ты не считаешь, что этот манёвр был излишним?
— Что? Излишний манёвр — это попытка обгона, когда перед тобой столько свободного места?

— На твой взгляд, места было достаточно?
— Да.

— Тогда расскажи, как всё выглядело с твоей позиции из кокпита.
— Как называется этот ивент?

— Спринт.
— Спринт? А какое слово идёт после «спринта»?

— Гонка.
— Вау, ты молодец, хорошая работа! Так вот, это была гонка с моей стороны, — приводит слова Норриса аккаунт McLaren News в социальной сети Х.

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