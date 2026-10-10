«Вау, ты молодец!» Норрис саркастично ответил на вопросы журналиста об ошибке в Сингапуре

26-летний британский гонщик и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», саркастически ответил на вопросы журналиста после спринта Гран-при Сингапура, где выбил своего напарника Оскара Пиастри на последнем круге.

Фото: Скриншот из социальных сетей

— Очевидно, что ты всегда хочешь финишировать как можно выше. Но это всё-таки спринт, а впереди тебя был твой напарник. Вы ехали четвёртым и пятым. Ты не считаешь, что этот манёвр был излишним?

— Что? Излишний манёвр — это попытка обгона, когда перед тобой столько свободного места?

— На твой взгляд, места было достаточно?

— Да.

— Тогда расскажи, как всё выглядело с твоей позиции из кокпита.

— Как называется этот ивент?

— Спринт.

— Спринт? А какое слово идёт после «спринта»?

— Гонка.

— Вау, ты молодец, хорошая работа! Так вот, это была гонка с моей стороны, — приводит слова Норриса аккаунт McLaren News в социальной сети Х.