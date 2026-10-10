Алонсо отреагировал на 11-е место в спринте ГП Сингапура

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

— Фернандо, каково гоняться в таких сложных условиях? Было несколько машин, которые сошли, но этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очки.

— Да, там было сложно, очевидно. Мы долго ждали, чтобы выехать. Был выбран консервативный подход — это был первый раз в мокрых условиях в Сингапуре в этот уикенд. Так что да, я думаю, это было правильное решение, но, очевидно, трасса после этого была, возможно, слишком сухой, и на промежуточных шинах особо нечего было пробовать. Но да, как вы сказали, пара сходов впереди нас — стартовали 15-ми, финишировали 11-ми, но этого недостаточно, чтобы набрать очки, — приводит слова Алонсо аккаунт Nachez в социальной сети Х.