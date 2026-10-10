15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо отреагировал на 11-е место в спринте ГП Сингапура

Алонсо отреагировал на 11-е место в спринте ГП Сингапура
Комментарии

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

— Фернандо, каково гоняться в таких сложных условиях? Было несколько машин, которые сошли, но этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очки.
— Да, там было сложно, очевидно. Мы долго ждали, чтобы выехать. Был выбран консервативный подход — это был первый раз в мокрых условиях в Сингапуре в этот уикенд. Так что да, я думаю, это было правильное решение, но, очевидно, трасса после этого была, возможно, слишком сухой, и на промежуточных шинах особо нечего было пробовать. Но да, как вы сказали, пара сходов впереди нас — стартовали 15-ми, финишировали 11-ми, но этого недостаточно, чтобы набрать очки, — приводит слова Алонсо аккаунт Nachez в социальной сети Х.

Материалы по теме
Сайнс — о ГП Сингапура после спринта: мы не уверены, что делать в квалификации