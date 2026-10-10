Ферстаппен: не следует проводить спринт там, где нельзя обгонять

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о спринтерской гонке на Гран-при Сингапура.

«Думаю, нам не следует проводить спринт там, где нельзя обгонять. Есть трассы, где можно гоняться и обгонять, а есть места, где обгонять нельзя, и там тоже будут спринты в следующем году. Я имею в виду, мне нормально, просто делаю своё дело — и всё. Но это не то, что мне нравится. Трасса отличная, но также проблема, которая у нас сейчас есть, с режимом обгона он здесь почти ничего не делает.

На прямых ты особо ничего не выигрываешь… к тому же с тем, как устроены все правила касательно нами любимых батарей, это просто мало что даёт. Ты даже не можешь подобраться близко или получить серьёзное преимущество в скорости. Нам нужна более длинная прямая или полноценная шпилька, чтобы совершать обгоны, но даже в этом случае нам нужна большая разница в скорости на прямой», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после спринта.