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Ферстаппен: не следует проводить спринт там, где нельзя обгонять

Ферстаппен: не следует проводить спринт там, где нельзя обгонять
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о спринтерской гонке на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Думаю, нам не следует проводить спринт там, где нельзя обгонять. Есть трассы, где можно гоняться и обгонять, а есть места, где обгонять нельзя, и там тоже будут спринты в следующем году. Я имею в виду, мне нормально, просто делаю своё дело — и всё. Но это не то, что мне нравится. Трасса отличная, но также проблема, которая у нас сейчас есть, с режимом обгона он здесь почти ничего не делает.

На прямых ты особо ничего не выигрываешь… к тому же с тем, как устроены все правила касательно нами любимых батарей, это просто мало что даёт. Ты даже не можешь подобраться близко или получить серьёзное преимущество в скорости. Нам нужна более длинная прямая или полноценная шпилька, чтобы совершать обгоны, но даже в этом случае нам нужна большая разница в скорости на прямой», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после спринта.

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