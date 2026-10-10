15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стюарды признали Переса виновным в аварии со Строллом, но не оштрафовали из-за схода

Стюарды признали Переса виновным в аварии со Строллом, но не оштрафовали из-за схода
Комментарии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли решение по аварии Лэнса Стролл («Астон Мартин») и Серхио Переса («Кадиллак») в начале спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Стюарды заслушали гонщика машины № 18 (Лэнса Стролла), гонщика машины № 11 (Серхио Переса), представителей команд и просмотрели видеодоказательства и записи с бортовых камер.

Машина № 11 попыталась обогнать машину № 18 по внутренней траектории в 16-м повороте, и обе машины вошли в контакт. Стюарды постановили, что гонщик машины № 11 начал попытку обгона законным образом, но затем заблокировал переднее правое колесо и поэтому больше не мог поворачивать машину.

Стюарды постановили, что гонщик машины № 11 был преимущественно виноват, но также приняли во внимание погодные условия и признали сложности контроля машины при торможении в таких обстоятельствах. Поэтому пятисекундный штраф был признан целесообразным и был бы примен