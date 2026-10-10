Стюарды признали Переса виновным в аварии со Строллом, но не оштрафовали из-за схода

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли решение по аварии Лэнса Стролл («Астон Мартин») и Серхио Переса («Кадиллак») в начале спринтерской гонки Гран-при Сингапура.

«Стюарды заслушали гонщика машины № 18 (Лэнса Стролла), гонщика машины № 11 (Серхио Переса), представителей команд и просмотрели видеодоказательства и записи с бортовых камер.

Машина № 11 попыталась обогнать машину № 18 по внутренней траектории в 16-м повороте, и обе машины вошли в контакт. Стюарды постановили, что гонщик машины № 11 начал попытку обгона законным образом, но затем заблокировал переднее правое колесо и поэтому больше не мог поворачивать машину.

Стюарды постановили, что гонщик машины № 11 был преимущественно виноват, но также приняли во внимание погодные условия и признали сложности контроля машины при торможении в таких обстоятельствах. Поэтому пятисекундный штраф был признан целесообразным и был бы примен