Линдблад избежал штрафа за езду против движения в спринте ГП Сингапура

19-летний британский гонщик Арвид Линдблад, выступающий за команду Формулы-1 «Рейсинг Буллз», избежал штрафа за езду против движения в спринте Гран-при Сингапура. Арвида развернуло в повороте, он проехал до кармана безопасности в обратном движении трассы, чтобы развернуться.

«Стюарды заслушали гонщика машины № 41 (Арвида Линдблада), представителя команды и просмотрели видеодоказательства и записи с бортовых камер. Машина № 41 развернулась на выходе из пятого поворота и оказалась обращена навстречу движущимся машинам. Машина № 41 проехала в неправильном направлении примерно 100 метров назад к пятому повороту и использовала зону вылета, чтобы развернуться.

Гонщик объяснил, что не мог выполнить разворот с места из того положения, в котором его машина остановилась после разворота. Поскольку он был обращён в неправильном направлении, он проехал короткое расстояние навстречу движению, но держась края трассы и в стороне от гоночной траектории. Убедившись, что последняя машина проехала, гонщик машины № 41 попытался выполнить разворот, но машина не поворачивалась. Гонщик объяснил, что, зная, что последняя машина проехала и это не представляет опасности, он проехал назад к пятому повороту, где, как он знал, будет место для разворота.