Кравиц: механики Антонелли помогают бригаде Расселла после аварии в спринте

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал о работе, которая происходит с машиной Джорджа Расселла («Мерседес») после его аварии в спринте Гран-при Сингапура Формулы-1, где он разбил болид будучи лидером заезда.

«Вокруг машины Джорджа Расселла около 20 механиков. Некоторые механики Кими помогают механикам Джорджа после его аварии в спринте. По соседству, как мы понимаем, на машине Исака Хаджара произвели замену силовой установки после спринта.

На машине Макса Ферстаппена не так много происходит — она работала в спринтерской квалификации и в спринте, так зачем что-то менять?» — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.