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Кравиц: механики Антонелли помогают бригаде Расселла после аварии в спринте

Кравиц: механики Антонелли помогают бригаде Расселла после аварии в спринте
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал о работе, которая происходит с машиной Джорджа Расселла («Мерседес») после его аварии в спринте Гран-при Сингапура Формулы-1, где он разбил болид будучи лидером заезда.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

«Вокруг машины Джорджа Расселла около 20 механиков. Некоторые механики Кими помогают механикам Джорджа после его аварии в спринте. По соседству, как мы понимаем, на машине Исака Хаджара произвели замену силовой установки после спринта.

На машине Макса Ферстаппена не так много происходит — она работала в спринтерской квалификации и в спринте, так зачем что-то менять?» — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

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