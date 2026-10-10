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Пиастри поменяли коробку передач после аварии с Норрисом в спринте — Кравиц

Пиастри поменяли коробку передач после аварии с Норрисом в спринте — Кравиц
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц заявил, что механики команды Формулы-1 «Макларен» заменили на машине Оскара Пиастри коробку передач после аварии с Ландо Норрисом на последнем круге Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Механики работают не покладая рук на пит-лейн. «Макларен» снял коробку передач Ландо Норриса, чтобы проверить кое-что в соединении с двигателем, там всё было в порядке. Машину собирают, но им пришлось заменить коробку передач Оскара Пиастри, что они уже закончили», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

На последнем 20-м круге Пиастри шёл четвёртым, а Норрис — пятым. В пятом повороте последнего круга Норрис выбил своего напарника и сам развернулся, из-за чего финишировал лишь восьмым, а Оскар — сошёл.

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